"Welcome to Villa Stuart", così ha scherzato la moglie di Bryan Cristante in una storia su Instagram nella quale si vede il marito indossare un tutore al polso sinistro per un trauma contusivo riportato durante Roma-Napoli di domenica. Nessun dubbio, comunque, sulla disponibilità del centrocampista per la gara di giovedì in Finlandia, tant'è che si è allenato regolarmente anche oggi.