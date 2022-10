Instagram, Totti sul docufilm dedicato a Mazzone: "Ti sarò per sempre grato" (FOTO)

Francesco Totti dedica un pensiero a Carlo Mazzone, suo ex allenatore. L'ex capitano della Roma affida ad Instagram il suo ringraziamento a Mazzone qualche giorno prima dell'uscita, in programma il 2 novembre, del docufilm su Prime Video "Come un Padre" dedicato alla sua vita e carriera. "Er magara! Così ti chiamavamo. Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo - scrive Totti -. Oggi grazie a #comeunpadre tutti potranno conoscere la splendida storia di un uomo come te, che ha amato il calcio e i suoi calciatori. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene".