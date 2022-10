Instagram, Rui Patricio: "Mantieni sempre la concentrazione" (FOTO)

La Roma è attesa della delicatissima sfida contro l'HJK Helsinki, in programma domani alle ore 21. Gli uomini di José Mourinho hanno il compito di provare a portare a casa i tre punti per dare la caccia al Ludogorets, attualmente secondo nel girone a +3 proprio dalla Roma. Tra i protagonisti della partita ci sarà Rui Patricio, il quale ha pubblicato una foto su Instagram con un messaggio molto chiaro: "Mantieni sempre la concentrazione". Una dote che sarà richiesta anche in una gara importante come quella di domani.