Instagram, Rosella Sensi attacca i tifosi del Betis: "Spero vengano puniti per lo scempio a Piazza del Popolo" (FOTO)

Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, ha espresso il proprio disappunto riguardo a quanto accaduto nella giornata di ieri, quando i tifosi del Betis hanno vandalizzato Piazza del Popolo prima dell'inizio del match contro i giallorossi. "Roma è la città aperta per antonomasia, ma da alcuni anni qualcuno ha preso questa definizione troppo alla lettera. Mi riferisco soprattutto a quei tifosi che la invadono, a volte senza il rispetto che si dovrebbe come accaduto nel 2015 con quelli del Feyenoord. Ieri sono rimasta senza parole di fronte allo scempio messo in atto dai tifosi del Real Betis radunati a Piazza del Popolo. Uno dei posti più suggestivi del mondo. Spero che in futuro questi comportamenti vengano puniti. Lo merita la nostra città, la nostra storia e i nostri tifosi", il suo attacco su Instagram.