Instagram, Pellegrini esulta dopo la vittoria contro l'Inter: "+3" (FOTO)

La Roma ha battuto 1-2 l'Inter a San Siro, un esito che non si verificava dal lontano 2017. I giallorossi hanno faticato nel primo tempo e al 30' Dimarco ha portato in vantaggio i nerazzurri. La squadra di Mourinho è stata brava a rimanere in partita e, con grande coraggio, ha ribaltato il match grazie al super gol di Dybala e al colpo di testa di Smalling. Il capitano Pellegrini, autore dell'assist della rete che è valsa la vittoria, ha espresso su Instagram tutta la sua gioia: "+3", il commento del numero 7.