Instagram, Mourinho dopo la vittoria contro la Sampdoria pubblica la foto con Stankovic: "Giovane fratello, 3 punti" (FOTO)

E' tenera la foto che ha pubblicato Josè Mourinho sul suo profilo Instagram dopo la vittoria contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, in cui si vede il tecnico giallorosso baciare in testa proprio il neo allenatore blucerchiato, nonchè uno dei suoi "compagni di avventura" nel triplete nerazzurro, ora suo avversario in Serie A. Il tutto con al polso gli immancabili gioielli della collezione della figlia Matilde "Giovane fratello, e 3 punti "