Instagram, Higuain si ritira. Il saluto di Dybala: "Grazie di tutto, sei un fenomeno sia dentro sia fuori dal campo" (FOTO)

Gonzalo Higuain ha annunciato nella giornata di oggi il suo ritiro dal calcio giocato, che però avverrà solamente al termine della stagione di MLS. Tantissimi i calciatori che si sono complimentati con il Pipita per la sua carriera e, tra questi, c'è anche Paulo Dybala, suo ex compagno di squadra alla Juventus: "Grazie di tutto Pipa. Grazie per il tuo calcio, sei un fenomeno sia dentro sia fuori dal campo", il messaggio della Joya.