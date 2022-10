Instagram, Dzeko supera i 100 gol in Serie A: "Grazie anche alla Roma" (FOTO)

Con la doppietta di ieri contro il Sassuolo, Edin Dzeko ha raggiunto quota 101 gol in Serie A. Il bosniaco ha festeggiato questo grande traguardo su Instagram e ha voluto ringraziare anche la Roma, con cui ha segnato ben 85 reti in 199 partite di campionato. "100 gol in Serie A e continuo a contarli. Molto felice per questo nuovo traguardo. Grazie a tutti", il messaggio del centravanti, che ha poi taggato sia l'Inter sia la Roma.