Out per una lesione al retto femorale sinistro, Paulo Dybala segue e tifa Roma da casa: l'argentino da casa supporta i compagni in campo allo Stadio Luigi Ferraris contro la Sampdoria nella 10a giornata di campionato. Il 21 giallorosso, infatti, ha condiviso su Instagram il video del rigore trasformato da Pellegrini per il vantaggio giallorosso: "Daje".