Instagram, Dybala prosegue le cure per l'infortunio e guarda la sfida con il Betis in TV: "Forza Roma" (FOTO)

Paulo Dybala fa il tifo per i propri compagni da casa. La Joya non è in campo per la sfida contro il Betis a causa dell'infortunio che lo terrà fuori per alcune settimane, ma sta seguendo con grande entusiasmo la sua squadra. Sul proprio profilo Instagram l'argentino ha pubblicato una foto in cui lo si vede sul divano mentre guarda la partita: "Forza Roma", il messaggio di Dybala. Come si può notare, inoltre, sta utilizzando un macchinario per recuperare dalla lesione al retto femorale sinistro.