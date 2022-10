Instagram, Dybala: "L'energia e la persistenza conquistano tutte le cose" (FOTO)

Paulo Dybala lancia un messaggio positivo ai suoi followers. La Joya era in un periodo di forma strepitoso, ma l'infortunio (lesione al retto femorale della gamba sinistra) subito durante il match contro il Lecce lo costringerà a rimanere ai box per svariate settimane, mettendo a serio rischio anche la partecipazione a una manifestazione importante come il Mondiale. "L'energia e la persistenza conquistano tutte le cose", la didascalia che accompagna la foto in cui l'argentino sorride in compagnia dei suoi due cani.