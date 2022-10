Instagram, Dybala: "Prestazione magnifica". Spinazzola: "Tre punti importantissimi". E anche Wijnaldum esulta (FOTO)

La Roma batte 1-2 l'Inter e sbanca San Siro dopo ben 5 anni. I giallorossi hanno disputato un'ottima gara e sono stati capaci di ribaltare il vantaggio iniziale di Dimarco grazie alle reti di Dybala e Smalling. Proprio la Joya ha espresso tutta la sua felicità per questa vittoria sul proprio profilo Instagram: "Molto felice per la vittoria in un campo difficile come San Siro. Magnifica prestazione, continuiamo così".

Il pensiero del match winner, Chris Smalling: "Con questo spirito di squadra possiamo ottenere grandi risultati! Giovedì si riparte".

Nicolò Zaniolo: "Back r(h)ome! Grande vittoria, grande partita! Bravi tutti".

Esulta anche Mady Camara, entrato nel finale di partita: "Grande squadra".

Ecco il commento di Leonardo Spinazzola: "Dopo il gol subito abbiamo reagito da grandissima squadra. 3 punti importantissimi".

Nicola Zalewski incontenibile: "Noi siamo la Roma! +3".

Tammy Abraham: "Eravamo qui. Grazie tifosi, buon fine settimana".

L'esultanza di Roger Ibanez: "Grande rimonta! Daje Roma".

A sorpresa, arriva anche la storia su Instagram di Gini Wijnaldum. L'olandese ha postato la foto della festa nello spogliatoio, aggiungendo un cuore giallo e uno rosso accanto al lupo, simbolo della Roma.

Cristian Volpato, rimasto in panchina per tutto il match, fa i complimenti a Smalling: "Bravo".

La gioia di Marash Kumbulla: "Daje Roma".

Stephan El Shaarawy: "Daje Roma".