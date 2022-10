Instagram, Dybala esulta per la vittoria a Verona: "Vamos". Spinazzola: "Grandi" (FOTO)

Paulo Dybala esulta per la vittoria della Roma a Verona. Il calciatore argentino, rimasto nella capitale per recuperare dal suo infortunio, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che ritrae Stephan El Shaarawy dopo il gol del definitivo 1-3, taggando il numero 92 giallorosso e Cristian Volpato, uno degli altri due marcatori insieme a Nicolò Zaniolo e scrivendo "Vamos".

Lo stesso numero 21 della Roma ha poi pubblicato un'altra storia, divisa in due immagini. In quella superiore si vede lo stesso Dybala intento a guardare la partita in televisione, accompagnata dalla parola "Prima", mentre nella seconda l'argentino è ritratto in un'esultanza, abbinata alla parola "Dopo". Dybala ha dunque spiegato scherzando il suo stato d'animo prima e dopo uno dei tre gol giallorossi.

Anche Leonardo Spinazzola, rimasto a Roma come Dybala dopo l'infortunio rimediato nella rifinitura, ha condiviso su Instagram la sua gioia per la vittoria giallorossa contro l'Hellas, pubblicando una storia nella quale si vede il gol di El Shaarawy, accompagnato dalla parola: "Grandi".