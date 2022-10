Instagram, Bruno Conti fa gli auguri a De Rossi per la sua carriera da allenatore: "In bocca al lupo per questa nuova avventura, ti voglio bene" (FOTO)

Fa commuovere la foto pubblicata da Bruno Conti pochi minuti fa sul suo profilo Instagram in cui si vede lui che bacia sulla guancia Daniele De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma, augurandogli il meglio per la sua carriera da allenatore che è iniziata oggi con la SPAL: "Daje Dany in bocca al lupo per questa nuova avventura, ti voglio bene", queste le parole che accompagnano la foto.