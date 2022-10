La Roma impatta 1-1 in casa del Betis e ottiene un buon punto in vista delle ultime due gare di Europa League. I giallorossi sono passati in svantaggio a causa della rete di Sergio Canales, ma ci ha pensato Andrea Belotti a pareggiare i conti e a regalare il pareggio a José Mourinho. Su Instagram Mady Camara, autore dell'assist per il gol del Gallo, ha espresso la sua soddisfazione: "Insieme e mentalità".