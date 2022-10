FOTO e VIDEO - Roma-Napoli: colloquio Abraham-Osimhen dopo la partita. Il giallorosso: "Hai reso triste lo spogliatoio"

Allo Stadio Olimpico il Napoli si impone per 1-0 sulla Roma nell'undicesima giornata di campionato: a firmare la rete decisiva è Victor Osimhen a dieci minuti dal 90'. Dopo la partita Tammy Abraham e l'attaccante del Napoli si sono fermati a dialogare all'esterno dell'impianto sportivo, ripresi dal giornalista Oma Akatugba che ha condiviso il video su Twitter. Durante la chiacchierata il 9 giallorosso ha anche detto ad Osimhen: "Hai reso triste l'intero spogliatoio".

Brothers interact after the ‘war’. ?? “You made the whole dressing room sad”. Tammy Abraham tells Victor Osimhen. pic.twitter.com/b3KADSUOE6

— Oma Akatugba (@omaakatugba) October 23, 2022