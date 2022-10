FOTO E VIDEO - Mourinho dal van si gode Inter-Roma: "Grandi ragazzi, grandi palle!"

Josè Mourinho non ha vissuto questo Inter-Roma sulla panchina giallorossa causa espulsione durante Roma-Atalanta, ma ha accompagnato comunque il match con entusiasmo e voglia di portare a casa i tre punti direttamente da un VAN super attrezzato. Sul suo profilo Instagram ha postato alcune storie in cui mostra la "location" in cui ha guardato la partita, accompagnate da commenti durante le azioni: "Grandi ragazzi, grandi palle!" ed infine l'esultanza insieme a due suoi collaboratori per la vittoria per 1-2 conquistata in casa dei nerazzurri.

