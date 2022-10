El Shaarawy festeggia i suoi trent'anni. Presenti alla cena anche molti compagni di squadra

Stephan El Shaarawy, dopo il gol segnato contro l'HJK Helsinki ha festeggiatoi suoi 30 anni ieri seracon una festa spettacolo alla “Lanterna“, nel centro di Roma. Oltre ad amici, famiglia e la fidanzata Ludovica Pagani, anche gran parte dei suoi compagni ed ex compagni di squadra. Durante il taglio della torta, a forma di piramide, il Faraone ha speso delle parole rivolte a tutti gli invitati: “È stata una serata indimenticabile, i momenti che condividi con le persone sono i più bei ricordi che ti porterai per tutta la vita. Per questo vorrei citare una frase che mi ha colpito di un’aforista, Serena Santorelli, che dice: sono le persone i veri luoghi nei quali fermarsi. Patrie da difendere e luoghi da abitare“.