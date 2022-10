As Roma: in vendita la maglia degli Esports (FOTO)

Come annunciato dalla Roma sui social, anche la maglia dedicata al mondo degli Esports è in vendita online o sugli As Roma Store. Gialla, con logo soltanto contornato di nero, oltre a saette e inserti neri: così vestono i 'gamers' del club giallorosso. Sullo store online, il prezzo per la maglia è di 90 euro mentre 70 per la versione da bambino.