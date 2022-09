VIDEO - Bruno Peres cuore giallorosso: "Chi non salta della Lazio è, è… Mai della Lazio, forza La Magica Roma"

Bruno Peres si scatena. L'ex calciatore della Roma ha approfittato della sosta per le nazionali per tornare nella Capitale in compagnia della compagna Glenda Moretti e della figlia Ilary. Proprio la fidanzata del giocatore ha condiviso sul suo profilo Instagram un momento di dolcezza con la bambina, all'insegna però della fede giallorossa. Durante il video, infatti, Bruno Peres balla con sua figlia canticchiando dei cori contro gli eterni rivali biancocelesti: "Chi non salta della Lazio è, è... Mai della Lazio, forza La Magica. Forza Roma".