Twitter, le leggende della Roma Losi e Santarini compiono rispettivamente 87 e 75 anni. Il club: "Tanti auguri" (FOTO)

Il 10 settembre compiono gli anni due leggende della Roma, ovvero Giacomo Losi e Sergio Santarini. Entrambi sono stati capitani della squadra giallorossa e sono membri della Hall of Fame del club. "Due capitani e leggende dell'AS Roma. Oggi compiono gli anni Giacomo Losi e Sergio Santarini, due membri della nostra Hall of Fame. Tanti auguri!", il messaggio della Roma ai due ex calciatori, che compiono rispettivamente 87 e 75 anni.

