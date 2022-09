Twitter, il siparietto dell'HJK Helsinki prima della passeggiata mattutina per Roma (FOTO)

In mattinata l'HJK Helsinki, in trasferta a Roma per la sfida di stasera di Europa League, si è concesso una passeggiata per le vie della capitale. Sui social, il club finlandese ha raccontato la premura della Polizia italiana presente per scortare la squadra. "Quindi, cosa volete?", "fare una passeggiata mattutina". Il colloquio riportato che poi prosegue così: "Va bene, vi sentite al sicuro?". Risposta: "Sì". "Bene, allora andate". "Andiamo".

– Siis haluatte mitä?

– Mennä aamukävelylle.

– Oikeasti? Koko joukkue?

– Sì sì.

– Okei.. haluatteko että kävelemme mukana?

– Jos te haluatte.

– Okei.. No tuntuuko teistä turvalliselta?

– Kyllä.

– No, menkää sitten ??‍♂️

