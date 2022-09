Roger Ibanez è carico in vista del match tra Udinese e Roma, in programma domani alle ore 20:45. Il difensore brasiliano sta vivendo un momento d'oro, nel quale ha trovato anche la sua prima rete in campionato nella sfida contro il Monza. "Pronto", il commento del ventitreenne su Twitter alla vigilia del prossimo impegno della squadra giallorossa.