Twitter, i complimenti di 'Friedkin Group' alla Roma Femminile per l'accesso alla fase a gironi della Champions League: "Traguardo storico"

Tramite l'acount twitter, anche il gruppo Friedkin ha festeggiato la vittoria della Roma Femminile contro lo Sparta Praga che ha permesso alle giallorosse di accedere per la prima volta alla fase a gironi della Champions League: "Le giallorosse sono alla fase a gironi! Congratulazioni alla Roma Femminile per questo traguardo storico"

The #Giallorosse are group stage bound! Congratulations to the @ASRomaWomen on this historic achievement in the @UWCL. #ForzaRoma pic.twitter.com/UYCKbsi1TX

