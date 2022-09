Twitter: 18 anni fa il debuto con gol in Nazionale di De Rossi (VIDEO)

Il 4 settembre è una data da ricordare per i colori giallorossi. Nel 1994 Francesco Totti segnava il primo gol in giallorosso contro il Foggia; 10 anni dopo invece, nel 2004, Daniele De Rossi faceva il suo esordio in Nazionale contro la Norvegia. E fu una prima da ricordare per il centrocampista, che segnò anche la prima rete al debutto.