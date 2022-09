TikTok: 115 milioni di visualizzazioni ad agosto per la Roma. E' nella top 5 dei club di calcio

La Roma cresce nel mondo dei social che, tra le ultime novità, ha quella di TikTok. Nel mese di agosto, infatti, i giallorossi sono tra i 5 club di calcio col maggior numero di visualizzazioni nel mondo. In vetta c'è il Barcellona a 175 milioni di visualizzazioni, seguito da Zenit (151 milioni), Psg (148 milioni), Real Madrid (117) e quindi la Roma con 115 milioni.

??⚽ TOP 5 most popular football clubs in the world ranked by total views on #TikTok during august 2022!

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) September 7, 2022