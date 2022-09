Roma Femminile, Bartoli: "Quanto ti amo Roma mia. Di Guglielmo, questo gol è tutto per te!" (FOTO)

Anche la Capitana giallorossa Elisa Bartoli festeggia la vittoria della gara di stasera con un post su Instagram che la ritrae con le sue compagne a fine primo tempo. Il difensore della Roma ha aggiunto una particolare didascalia che conferma ulteriormente il suo attaccamento ai colori giallorossi, con una dedica speciale all'assente compagna Di Guglielmo: "Quanto ti amo Roma mia! Quanti schiaffi si prendono, ma noi rimaniamo in piedi continuando a lottare! E oggi abbiamo lottato fino all'ultimo, ottenendo una grande vittoria. Credo che nulla sia per caso, e oggi questo gol è tutto per te, Lucia Di Guglielmo e per Roma! Sei una combattente e noi ti aspettiamo!! Più forte di prima! Un primo passo è stato fatto! Forza Roma sempre!"