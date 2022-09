Zalewski non parteciperà alla trasferta di Empoli in programma stasera alle 20.45 al 'Castellani'. L'esterno giallorosso ha un problema muscolare che l'ha reso indisponibile per la gara di oggi e mentre i compagni sono in Toscana, questa mattina si è recato a Trigoria per un lavoro di recupero in piscina, come mostrato in una storia su Instagram.