Instagram, Zaniolo: "È mancato il gol ma portiamo a casa i 3 punti". Spinazzola: "Grande Roma". Dybala: "Vittoria di carattere"

Prima vittoria europea stagionale per la Roma, che all'Olimpico batte 3-0 l'Helsinki e ritrova Nicolò Zaniolo. Due assist e una buona prestazione per il numero 22, che poi commentato la serata sui social: "È mancato il gol ma portiamo a casa i 3 punti + 2 assist. Felice per il rientro e testa a domenica!". Altro protagonista della serata Leonardo Spinazzola, in campo per tutti i 90 minuti: "Grande Roma davanti ai nostri tifosi. Da domani testa al campionato". Non potevano mancare le parole del grande protagonista della serata, Paulo Dybala, autore del gol del vantaggio: "Una vittoria di carattere! Contento per il primo gol in EL. Avanti tutta!". È subentrato a gara in corso, invece, Tammy Abraham: "Grande prestazione della squadra, grato per il risultato"