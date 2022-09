Instagram, Zalewski ricorda la scomparsa del padre: "L'esordio con la Polonia era il tuo sogno, sono sicuro che saresti fiero di me. Mi manchi" (FOTO)

Splendido post su Instagram di Nicola Zalewski. Il calciatore della Roma ha voluto ricordare suo padre, scomparso esattamente un anno fa, dedicandogli un messaggio da brividi: "Come vola il tempo, 1 anno è già passato da quando non ci sei più; eppure sembra ieri.

Guarda questa foto... è sempre stato il tuo sogno, il NOSTRO sogno. Me lo hai sempre detto: 'Io aspetto solo il tuo esordio in Nazionale poi posso pure andare', sembrava fatto apposta.

Oggi mi ritrovo a vivere il nostro sogno a 360 gradi ma senza di te, pur sapendo che sei sempre con me anche se non fisicamente.

Quante giornate passate insieme, quante risate, discussioni, gioie e dolori... tutto sempre insieme, perché è questo che ci ha sempre differenziato dal resto.

Se oggi sono diventato questo tipo di persona lo devo soprattutto grazie a te, a tuoi insegnamenti. Mi hai fatto veramente capire il valore di ogni singola cosa, di ogni singola persona e di ogni momento.

Tutto ciò che sto facendo lo faccio solamente per te, per mamma, per nonna e per kocca (come piaceva chiamarla a te).

Sono sicuro che sei orgoglioso e fiero di me.

Manchi tanto Papà".