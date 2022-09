Entrato nel corso di Ludogorets-Roma, sfida di Europa League andata in scena in Bulgaria giovedì sera e persa dai giallorossi per 2-1, Cristian Volpato ha commentato l'esordio europeo su Instagram. "Molto felice di fare il mio esordio in Europa, sfortunatamente il risultato non è andato per il nostro verso. Sempre forza Roma", il messaggio del classe 2003 giallorosso.

