Instagram, Shomurodov: "Tutto deve ancora venire..." (FOTO)

Tra i vari protagonisti della partita tra Roma e Atalanta, andata in scena ieri e terminata 0-1 in favore dei bergamaschi, c'era anche Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è stato mandato in campo da José Mourinho al minuto 79 al posto di Tammy Abraham e ha avuto varie occasione per pareggiare il match, ma le sue conclusioni sono terminate fuori dallo specchio della porta difesa da Sportiello. Il ventisettenne ha pubblicato su Instagram il seguente messaggio: "Tutto deve ancora venire...".