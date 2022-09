"Un premio meritato per il miglior portiere della Conference League" così Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorossi, ha scritto sotto la foto con Rui Patricio che ieri è stato premiato come miglior estremo difensore della scorsa Conference. Dopo la gara col Ludogorets in cui era stato scelto Svilar, ieri Rui Patricio ha difeso la porta della Roma contro l'HJK Helsinki.