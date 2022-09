Instagram, Mourinho segue il funerale di Elisabetta II: "Dio benedica la nostra regina" (FOTO)

Oggi a Londra viene celebrato il funerale della regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni, e il Regno Unito si ferma per l'ultimo saluto alla sovrana. Anche il tecnico giallorosso José Mourinho, che ha vissuto e allenato in Inghilterra a lungo, segue i solenni funerali in tv come mostra su Instagram: "God Bless Our Queen" ("Dio benedica la nostra regina").