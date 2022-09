Non si incontreranno in quel di Trigoria, dato che Amadou Diawara, dopo una stagione fuori rosa, si è accasato con i begli dell'Anderlecht. L'ex Napoli, comunque, ha voluto fare l'in bocca al lupo al collega di reparto Mady Camara, che invece si appresta ad iniziare la sua avventura in giallorosso: "Buona fortuna fratello", ha scritto il guinenano.