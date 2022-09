Instagram, la moglie di Karsdorp: "Cerchiamo il nostro cane Teddy, contattateci" (FOTO)

Rick Karsdorp non prenderĂ parte alla sfida europea in casa del Ludogorets, in programma oggi alle 18.45, per un fastidio al ginocchio e nel frattempo la moglie Astrid lancia un appello su Instagram per ricercare il cane Teddy smarrito nei pressi di Casal Palocco. "Stiamo cercando il nostro cane Teddy, ha una medaglietta al collo con il numero di telefono. Zona: Casal Palocco. Vi preghiamo di contattarci subito. Grazie", il messaggio affidato ad Instagram.