In vista del prossimo gp di Monza, la Ferrari ha lanciato una livrea gialla e rossa che riprende gli antichi colori della scuderia oltre che della città di Modena. L'account del "Cavallino" ha pubblicato su Instragram gli scatti di questa nuova monoposto con scritto: "No red without yellow" (Non c'è rosso senza giallo). Al richiamo di quei colori non si è fatta attendere la risposta dell'account della Roma, che ha commentato: "Dal 1927", seguito da due cuori giallorossi.