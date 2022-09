Instagram: il manager di Rhove regala il disco di platino di 'Shakerando' a Mourinho (FOTO)

Dopo la vittoria al Castellani contro l'Empoli per 2-1 grazie alle reti di Dybala e Abraham, José Mourinho ha ricevuto un regalo particolare. Il manager del rapper Rhove, Alessandro Borgia, ha consegnato al tecnico giallorosso il disco di platino di "Shakerando", successo musicale dello stesso Rhove. "Ho portato il mio disco di platino di Shakerando' a José Mourinho - il messaggio di Borgia accompagnato da alcuni scatti su Instagram -. L’ho fatto perché da stanotte è l’unico mister al mondo ad avere un 4x PLATINO in bacheca. Negli ultimi tempi ho trovato in lui un faro, una persona che pensa e si muove come me, dandomi la forza di andare avanti, Mi hai fatto sentire meno solo e meno incompreso mister. Hai un'aura potentissima José! Grazie amico per il tuo tempo".