Instagram, Ibanez suona la carica alla vigilia di Brasile-Tunisia: "Tutto pronto per domani!" (FOTO)

Tra i vari calciatori della Roma convocati in nazionale c'è anche Roger Ibanez, chiamato per la prima volta dal Brasile. Il ct Tite ha lasciato il difensore centrale giallorosso in panchina nell'amichevole contro il Ghana, ma domani avrà nuovamente l'opportunità di debuttare, infatti i verdeoro sfideranno in amichevole la Tunisia. Il ventitreenne ha suonato la carica con un post su Instagram: "Tutto pronto per domani!", la didascalia che accompagna delle foto dell'allenamento odierno.