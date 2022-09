All'indomani della vittoria in casa dell'Empoli nella sesta giornata di campionato per 2-1 grazie ai gol di Dybala e Abraham, Roger Ibanez esulta su Instagram. "Keep going!" ("Andiamo avanti!") è il messaggio che il difensore, autore di un'ottima prestazione al Castellani e fresco della convocazione con il Brasile, ha affidato ai social.