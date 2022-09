Instagram, Belotti: "Serata indimenticabile. Il primo goal non si scorda mai" (FOTO)

Una serata da incorniciare per Andrea Belotti. Ieri sera è andata in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Helsinki, valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. I giallorossi si sono imposti per 3-0 e la terza rete è stata siglata proprio dal "Gallo". Per l'ex calciatore del Torino si tratta del primo gol realizzato con la maglia giallorossa: "Una serata indimenticabile… Il primo goal non si scorda mai", la gioia di Belotti su Instagram.