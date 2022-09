Instagram, Abraham dopo Roma-Atalanta: "Scusate per il risultato, tornerò più forte" (FOTO)

La Roma perde in casa contro l'Atalanta che si impone 0-1 nella 7a giornata di campionato. Allo Stadio Olimpico, però, pesano le occasioni non concretizzate dai giallorossi, tra i quali Tammy Abraham. L'attaccante inglese, dopo la sconfitta, ha affidato ad Instagram un messaggio rivolto ai tifosi: "Mi scuso con tutti per il risultato, tornerò migliore e più forte".