Dopo il grave infortunio alla tibia, sembrava un po' uscito dai radar Georginio Wijnaldum. Il centrocampista prosegue nel suo recupero in Olanda in attesa di rientrare nella Capitale a metà ottobre. Nel frattempo l'ex PSG si gode un pò di relax in famiglia, come testimoniato dalla compagna sui social, con tanto di tutore in vista.