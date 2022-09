FOTO e VIDEO - Mourinho in versione attore: lo Special One partecipa al video della canzone "Mel made me do it" del rapper Stormzy. Il tecnico: "Mi sono divertito molto"

José Mourinho dimostra di non essere un semplice allenatore. Lo Special One, infatti, ha partecipato al video di "Mel made me do it", nuova canzone del rapper britannico Stormzy, pseudonimo di Michael Ebenazer Kwadjo Omari Owuo Jr. L'allenatore della Roma compare per la prima volta al minuto 5:15 e, pochi secondi dopo, l'immagine viene zoomata su di lui, il quale fa il segno del silenzio. Il tutto è accompagnato da una celebre frase che pronunciò in un'intervista nel postpartita di un Aston Villa-Chelsea del 2014, terminata con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa: "I prefer not to speak. If I speak I'm in big trouble", ovvero "Preferisco non parlare. Se parlassi mi metterei in grossi guai", con cui all'epoca criticò l'arbitraggio di quel match. Mourinho compare nuovamente nel video al minuto 10:18.

L'allenatore della Roma ha successivamente voluto ringraziare il cantante: "È stato molto divertente fare questo cameo per il nuovo video musicale di Stormzy in uscita oggi. Mi sono divertito molto".