VIDEO - Smalling di casa, dopo il gol di Abraham l'esultanza è alla romana: "Daje!"

Le interviste, Chris Smalling, le concede ancora in lingua inglese, ma di certo il centrale difensivo ex United non ha faticato ad ambientarsi alla Roma. Il rendimento, dopo una prima fase difficile per via degli infortuni, è lievitato, e anche il ruolo nello spogliatoio sembrerebbe centrale. Per non parlare della romanità 'acquisita'. Curioso un video pubblicato dalla Roma in cui Smalling, dopo il gol messo a segno da Abraham contro la Juve, esulta con un romanissimo "daje!".