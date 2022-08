VIDEO - L'Olimpico esplode al grido di 'Roma, Roma, Roma' prima del match con la Cremonese

Una presenza ormai costante quella dei tifosi giallorossi che accompagnano le partite della Roma allo Stadio Olimpico, con l'ottavo sold out casalingo di fila registrato in occasione del match contro la Cremonese. E il club dei Friedkin ha voluto sottolineare la passione dei tifosi pubblicando un video in cui si rendono protagonisti: si tratta dei minuti precedenti alla sfida con i grigiorossi, durante i quali i sostenitori della Roma hanno intonato l'inno 'Roma, Roma, Roma': le immagini e l'audio parlano da soli.