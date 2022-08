Inizia alla grande l'avventura di Wijnaldum a Roma. Dopo l'accoglienza riservata all'olandese all'aeroporto di Ciampino dai suoi tifosi, ha iniziato subito a far gruppo. Ieri sera è stato invitato a cena con la sua nuova squadra al ''Sanctuary'', noto locale frequantato dai calciatori giallorossi, e non si sono fatti attendere i tifosi che appena lo hanno visto gli hanno subito intonato il coro che lo accompagna ormai dai tempi del Liverpool. Foto anche per Dybala e Spinazzola.