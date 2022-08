Twitter, Wijnaldum saluta il PSG: "Grazie alla squadra e ai tifosi per un anno ricco di nuove esperienze e ricordi" (VIDEO)

Georginio Wijnaldum, neo acquisto della Roma, ha voluto salutare su Twitter il PSG, club da cui i giallorossi lo hanno prelevato in prestito con diritto di riscatto. Arrivato nell'estate del 2021 a Parigi, Wijnaldum non è mai riuscito a imporsi nello scacchiere tattico di Pochettino e ha riscontrato alcune difficoltà. Nella sua unica stagione all'ombra della Torre Eiffel, "Gini" ha comunque collezionato 38 presenze, condite da 3 gol e 3 assist: "Grazie alla squadra e ai tifosi per un anno ricco di nuove esperienze e ricordi", il messaggio di addio del centrocampista olandese sul social.

?? Merci PSG ??

Thanks to the team and supporters for a year full of new experiences and memories ?? pic.twitter.com/3lNWO4Btpl

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 8, 2022