Twitter, Wijnaldum: "Primo allenamento con i miei nuovi compagni" (FOTO)

Dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma nella giornata di ieri, Georginio Wijnaldum si è allenato per la prima volta con la squadra. Dopo il giorno di riposo, gli uomini di Mourinho si sono incontrati a Trigoria per svolgere la seduta mattutina, alla quale ha preso parte anche il neo acquisto. "Primo allenamento con i miei nuovi compagni", il commento dell'olandese su Twitter.





First training with my new teammates ?? pic.twitter.com/ADi7fO4hTY

— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 6, 2022