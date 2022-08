Trigoria, squadra e staff riuniti in palestra. La Roma su Twitter: "Famiglia" (FOTO)

Clima di coesione quello che si respira nella Roma a 3 giorni dall'inizio del campionato: la squadra continua ad allenarsi a Trigoria per il debutto ufficiale contro la Salernitana e c'è tempo anche per una riunione tra squadra e staff nella palestra del Fulvio Bernardini. Il club non si lascia sfuggire l'occasione per raccontare, con una foto postata su Twitter, l'aria che si respira alle latitudini giallorosse: "Famiglia", il commento allo scatto postato.